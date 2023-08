Annoncé en Arabie Saoudite, il fixe une condition au PSG

La rédaction

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti pourrait quitter le club parisien onze ans après sa signature à Paris. Convoité par l’Arabie Saoudite notamment, le milieu de terrain italien avait accepté les termes d’un contrat proposé par Al-Hilal, mais également d’Al-Ahli. Toutefois, alors que le PSG a refusé une première offre de 35M€, Marco Verratti se verrait bien finalement rester parisien.

Après avoir recruté du beau monde dans les premières semaines du mercato estival, le PSG doit également se concentrer sur les ventes de certains joueurs. Forcément, la question entourant l’avenir de Kylian Mbappé pose problème au club parisien, qui espère toujours se séparer de son numéro 7 d’ici la fin du marché des transferts. Mais cet été, Paris a également vu l’Arabie Saoudite s’attaquer à plusieurs de ses cadres, dont le capitaine Marquinhos et Marco Verratti.

Luis Enrique compte sur Verratti

En effet, le petit Italien avait été annoncé sur le départ ces dernières semaines. Et pour cause, l’Arabie Saoudite, très active sur le marché des transferts cet été, s’est penchée sur le cas de Marco Verratti. Il y a quelques semaines, Al-Hilal avait d'ailleurs réussi à trouver un accord avec le joueur pour une arrivée cet été. Cependant, son offre de 35M€ aurait été refusée par le PSG. Ce dimanche, le journal L'Equipe révélait que le nouvel entraîneur du club parisien, Luis Enrique, comptait clairement sur Marco Verratti pour la saison à venir, et que l’Italien était jugé comme un élément essentiel de la formation de l’Espagnol.

Verratti prêt à rester à Paris cet été si...

De plus, d’après les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, le PSG ne serait vendeur qu’en cas d’offre à hauteur de 80M€ pour Marco Verratti. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi ne serait désormais plus trop enclin à vendre son milieu de terrain. Toujours selon Ben Jacobs, Marco Verratti souhaite quant à lui rester au PSG si les deux clubs saoudiens - avec lesquels l’Italien a trouvé un accord (Al-Hilal et Al-Ahli) - ne parviennent pas à s’aligner sur les demandes parisiennes. A suivre...