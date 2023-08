PSG : Luis Enrique envoie un signal fort sur le mercato

Axel Cornic

On rentre dans le sprint final du mercato estival, avec le Paris Saint-Germain qui va officiellement débuter sa saison dans seulement quelques jours. Mais de nombreux dossiers restent encore en suspens et c’est le cas avec Marco Verratti, dont le départ a été évoqué et qui serait courtisé par clubs saoudiens, avec de très gros contrats à la clé.

Avec Marquinhos, il est le seul survivant d’une époque parisienne désormais révolue. Arrivé à l’été 2012, Marco Verratti est devenu une véritable icône du PSG, mais ces dernières années ont quelque peu écorné son image. C’est notamment le cas cette saison, avec certains supporters qui sont allés jusque devant son domicile pour réclamer un départ.

Un départ évoqué au début de l’été

Et cette option semble avoir été sérieusement envisagée ! Tant du côté du club que du joueur, une séparation semblait être une solution appréciée au début du mercato estival. Un retour en Italie a même été évoqué pour Marco Verratti, mais ni la Juventus, ni l’Inter, ni l’AC Milan ou encore l’AS Roma ne semblent avoir concrètement bougé. Ainsi, une toute nouvelle piste s’est présentée, avec l’Arabie Saoudite.

Pas d’offres satisfaisantes pour Verratti ?

Comme l’a encore très récemment expliqué L’Equipe , Verratti a la cote au Moyen Orient. C'est le cas de deux clubs avec Al-Hilal et Al-Ahli, qui n’auraient toutefois pas eu les arguments nécessaires pour débloquer la situation. Le quotidien révèle notamment que le PSG aurait refusé une offre de 30M€, qui ne correspondait pas à la valeur du milieu italien sur le marché. De son côté, Verratti ne semble pas du tout attiré par le championnat saoudien dans un avenir proche, surtout avec les échéances internationales à venir avec l’Italie.

Luis Enrique souhaite le garder