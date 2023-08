Après Dembélé, le PSG va dégainer pour un autre joueur de Barcelone

Alexis Brunet

Le PSG cherche encore à réaliser plusieurs transferts. Le club de la capitale veut renforcer considérablement son attaque. Pour cela, Paris aurait déjà bouclé l'arrivée d'Ousmane Dembélé. Le Français viendra occuper le côté droit du 4-3-3 de Luis Enrique. Mais il se peut qu'un autre joueur du FC Barcelone débarque aussi chez les champions de France. En effet, le PSG préparerait une offre pour Ansu Fati.

Après des semaines de mercato, le PSG aurait enfin trouvé les joueurs qui viendront renforcer son attaque. Il fallait bien que des éléments arrivent, car le club de la capitale a déjà perdu Lionel Messi, et que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain. Pour remplacer l'Argentin, Paris aurait donc fait le choix d'engager Ousmane Dembélé. L'arrivée du joueur du Borussia Dortmund serait tout proche d'être officialisée par le PSG. Il ne manquerait plus que quelques détails, mais Ousmane Dembélé devrait bien être parisien en 2023-2024.

Kolo Muani et Ramos après Dembélé ?

Mais le PSG ne compte pas s'arrêter à Ousmane Dembélé, le club de la capitale vise encore plusieurs arrivées en attaque. La piste la plus chaude mène à Gonçalo Ramos. L'avant-centre du Benfica Lisbonne serait tout proche de devenir le nouveau buteur du champion de France. Il pourrait débarquer sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat, pour un montant de 65M€, plus 15M€ de bonus. En plus du Portugais, les discussions seraient aussi avancées avec Randal Kolo Muani. Ce dernier possède le même agent qu'Ousmane Dembélé, un avantage non négligeable.

PSG : C’est terminé, le Real Madrid annonce l’arrivée de Mbappé https://t.co/Iv5yLwuuDI pic.twitter.com/CziQe1ubP0 — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Le PSG va faire une offre pour Ansu Fati