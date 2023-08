PSG - Dembélé : Le FC Barcelone veut tout gâcher

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG s'apprête à enregistrer la venue d'Ousmane Dembélé, les dirigeants parisiens font face à la malice du FC Barcelone. Le club catalan tarde à envoyer les derniers papiers au club de la capitale et a même décidé de convoquer le joueur de 26 ans à l'entrainement ce dimanche. Néanmoins, la signature de l'international français n'est pas remise en cause.

Dans sa quête de renforts offensifs, le PSG veut frapper un grand coup. L'arrivée imminente de Gonçalo Ramos devrait être accompagnée de celle d'Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone n'entend néanmoins faire aucun cadeau aux dirigeants parisiens.

Le FC Barcelone réclame plus de 25M€

Le PSG va débourser 50M€ pour s'attacher les services d'Ousmane Dembélé. La moitié ira au club barcelonais et l'autre ira pour le joueur et son agent comme le stipule le contrat du Français. D'après les informations de RMC Sport, le FC Barcelone tente de récupérer davantage que la somme initialement prévue de 25M€. Les Catalans jouent la montre et tardent à envoyer les documents au PSG pour valider le transfert. En attendant, Ousmane Dembélé est toujours un joueur barcelonais, et doit donc se plier à la volonté de ses dirigeants pour ne pas se mettre à la faute. Il devrait donc prendre l’avion pour Barcelone, et participer à la séance dirigée par Xavi ce dimanche à 18h30.

L'arrivée de Dembélé retardée