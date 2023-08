Mbappé, Neymar, OM... Toutes les infos mercato du 6 août

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Gonçalo Ramos au PSG, ça brûle !

Depuis plusieurs jours, le PSG a accéléré pour boucler l'arrivée de Gonçalo Ramos. Et selon les informations d' A Bola , les discussions entre le PSG et Benfica seraient sur le point d'aboutir à un accord. Le buteur portugais pourrait s'engager à Paris sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire estimée à 65M€ + 15M€. Fabrizio Romano confirme également que l'issue dans ce dossier est imminente.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Départ surprise à l'OM ?

Prêté par l'Atalanta lors du précédent mercato d'hiver, Ruslan Malinovskyi pourrait bien déjà quitter l'OM. En effet, selon les informations de La Provence , l'international ukrainien n'entre pas dans les plans de Marcelino et la porte à un départ est donc ouverte alors que le club phocéen vient de lever son option d'achat pour son transfert définitif.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Mbappé : Le PSG doit encore lui verser 40M€

Le feuilleton Mbappé n'en finit plus d'agiter le mercato. Alors qu'il refuse de prolonger, l'attaquant français est poussé au départ par le PSG qui attend une offre du Real Madrid. Dans cette optique, la date du 31 juillet semblait très importante puisque le club parisien devait verser la première moitié de la prime de fidélité à Kylian Mbappé, à savoir 40M€. Mais le journaliste de AS , Andres Onrubia, révèle qu'au 31 août, le PSG devra encore 40M€ à son attaquant.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Mandanda revient sur le départ de Payet

Quelques semaines après l'annonce de l'OM de se séparer de Dimitri Payet, une autre légende du club phocéen a évoqué la situation, à savoir Steve Mandanda. « C'est toujours dommage et difficile quand ça termine de cette façon. Parce que Dim' méritait une fin différente avec l'OM. C'est le foot, des décisions sont prises par les coaches, les dirigeants, on doit faire avec. Je lui souhaite de trouver un projet où il pourra s'éclater », a confié l'actuel portier du Stade Rennais dans les colonnes de L'EQUIPE .



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Neymar n'a rien changé sur ses réseaux sociaux