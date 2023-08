Neymar - PSG : Un mensonge est révélé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG semblait avoir relancé la situation de Neymar, plusieurs sources ont affirmé un possible départ du Brésilien vers le FC Barcelone. Cependant, les médias espagnols assurent que Neymar a retiré la mention PSG de sa bio Instagram, ce qui n'est pas vrai.

Avec le feuilleton Mbappé qui continue d'affoler le mercato, tout le monde en a oublié que Neymar avait été poussé au départ au début de l'été. Néanmoins, l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG semblait avoir apaisé les tensions entre toutes les parties. Mais la presse espagnole relance totalement ce feuilleton.

Mundo Deportivo explique que Neymar a retiré « PSG » de son profil Instagram..: alors qu’il ne l’a jamais eu https://t.co/6cGg52sSUk pic.twitter.com/GT3GGaOwc3 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) August 5, 2023

Neymar proposé au FC Barcelone ?

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , Neymar aurait été proposé au FC Barcelone. Bien que le montant d'une telle opération refroidisse clairement la direction catalane, le départ d'Ousmane Dembélé, qui va s'engager dans les prochaines heures au PSG, pousserait Xavi à envisager un éventuel retour de Neymar, avec lequel il a évolué de 2013 à 2015.

Il n'a jamais retiré le PSG de sa bio sur Instagram