Mercato : Le PSG a tout tenté avec Mbappé

Pierrick Levallet

C'est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. Alors que la star de 24 ans souhaite honorer son contrat jusqu'au bout sans prolonger pour autant, la formation parisienne fait tout pour le pousser vers la sortie. Mais le club de la capitale a également tout tenté pour le convaincre d'étendre son engagement, sans réussite.

Le torchon ne cesse de brûler entre le PSG et Kylian Mbappé. Il y a plusieurs semaines, l’attaquant français a fait savoir à son club à travers une lettre qu’il ne comptait pas lever son option pour prolonger jusqu’en 2025. Il n’a d’ailleurs pas bougé de ses positions depuis et cette clause est désormais expirée. Depuis, le PSG mène une guerre avec la star parisienne pour le pousser vers la sortie. Le club de la capitale l'a notamment privé de tournée de pré-saison en Asie et l'a placé dans le loft avec les autres indésirables.

PSG : Le mercato s’emballe pour le transfert de Mbappé https://t.co/5GgJ5QtAWY pic.twitter.com/rcwFbqTgzN — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Nasser Al-Khelaïfi est ferme avec Mbappé

Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très clair : Kylian Mbappé ne partira pas libre. Le PSG a donc ouvert la porte à un transfert pour cet été. Seulement, le champion du monde 2018 aurait d’autres plans en tête. Ayant l’opportunité de toucher quelques primes de fidélité, Kylian Mbappé aimerait honorer son contrat jusqu’au bout, sans prolonger pour autant. Le natif de Bondy pourrait ainsi partir libre en 2024, un scénario que le PSG veut éviter à tout prix. Et les champions de France auraient vraisemblablement fait tout leur possible pour qu’il accepte de prolonger.

Le PSG s'est fait recaler