Il se fait virer par le Qatar et vide son sac sur le PSG

Le bilan de Mauricio Pochettino au PSG a été contrasté. Sa première en Ligue des champions était remplie de promesses avec une demi-finale. Mais la suite a été plus délicate pour l'Argentin, éliminé lors de sa seconde apparition dès les huitièmes de finale. Aujourd'hui à Chelsea, il est revenu sur la pression mise sur les entraîneurs au PSG.

Remercié durant l'été 2022 par la direction du PSG, Mauricio Pochettino a quitté la formation sur une mauvaise image notamment en Ligue des champions. Le technicien avait été éliminé dès les huitièmes de finale par le Real Madrid, alors que son équipe avait le match bien en main. Malgré cette déception, Pochettino est parvenu à rebondir et à rejoindre Chelsea. Pour Caught Offside, il a accepté de revenir sur son parcours au PSG et notamment sur l'énorme pression mise sur les entraîneurs.

Pochettino et la pression de la Ligue des champions

« Nous avons tiré des choses très positives de cette expérience, sachant que lorsque vous arrivez dans un club comme le Paris Saint-Germain, il s'agit de gagner la Ligue des champions. Si vous ne gagnez pas la Ligue des champions, vous devez passer à autre chose. J'espère que cela va changer parce que je pense que Paris mérite d'être plus constant et d'avoir le temps de construire quelque chose » a lâché Pochettino. Le technicien a également pointé du doigt l'impatience des responsables du PSG.

« Le club a commencé à penser à tout changer »