Mercato : Pochettino à Chelsea, la bonne idée ?

Sans club depuis juillet 2022, Mauricio Pochettino devrait retrouver la Premier League cet été par la porte de Chelsea. Le club londonien, à la recherche d'un nouvel entraîneur après avoir évincé Graham Potter, aurait finalement trouvé chaussure à son pied et l'Argentin se serait déjà mis au travail pour construire son effectif pour la saison prochaine. Alexandre Ruiz fait le point dans son émission la Revue de Presse en 180 secondes chrono. C'est parti !

Mauricio Pochettino n'a plus entraîné depuis maintenant un an. Son dernier club fut le Paris Saint Germain avec lequel il a remporté 3 trophées (Ligue 1, Coupe de France et un Trophée des champions). L'Argentin a dirigé le PSG pendant 549 jours pour 84 matchs toutes compétitions confondues (56 victoires, 13 nuls et 15 défaites). Il est finalement licencié en juillet 2022 après avoir failli à deux reprises en Ligue des champions, l'un objectif majeur des dirigeants qataris. Mauricio Pochettino devrait selon toute vraisemblance rebondir en Premier League, un championnat qu'il connaît déjà grâce à son passage sur le banc de Tottenham entre 2014 et 2019. Pochettino succéderait à Frank Lampard, nommé par intérim, à la fin de la saison en cours.

Le board de Chelsea séduit par son profil

Il y avait de la concurrence mais finalement Pochettino en est sorti vainqueur. Selon la presse anglaise, l'entraîneur argentin a été brillant dans ses entretiens, outre lui, les dirigeants de Chelsea avaient eu des rendez-vous avec Julian Nagelsmann, récemment limogé du Bayern Munich et Luis Enrique ancien sélectionneur de la Roja. Le premier a exprimé son désir de se retirer quelque temps de la scène footballistique afin de digérer son licenciement chez les Bavarois. Le deuxième n'a pas caché son envie d'entraîner le club mais il semblerait que le profil de Pochettino correspond plus à ce que chercherait les dirigeants des Blues. Ces derniers se seraient donc mis d'accord avec Pochettino pour prendre les rênes de Chelsea la saison 2023/2024. L'ancien entraîneur de Tottenham aurait déjà coché quelques noms dans son calepin pour le prochain mercato. Victor Osimhen et Harry Kane en font partie, l'Argentin souhaite redistribuer toutes les cartes à son arrivée et pense déjà à ceux qui seront de retour de prêt à l'image de Romelu Lukaku (Inter Milan).