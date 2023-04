Erling Haaland est-il un extraterrestre ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Alexandre Ruiz met un coup de projecteur sur l'un des hommes incontournables de cette saison de Ligue des Champions : Erling Haaland. Dans le 180 secondes de Fair Play, le Norvégien est à l'honneur avec le rêve de voir Manchester City enfin décrocher une étoile européenne avec le cyborg dans ses rangs.

Les fans de la balle ronde n'auront pas le temps de s'ennuyer avec des demi-finales aux goûts de finale. Manchester City face au Real Madrid et de l'autre côté le derby milanais entre l'Inter et l'AC Milan. De nouveau adversaire du Real Madrid, Manchester City ne prendra pas de risque de laisser filer une deuxième fois son ticket pour la Finale après la désillusion de l'année dernière. Alors que les Citizens s'étaient imposés (4-3), ils avaient déjà une avance d'un but avant d'affronter le Real Madrid au match retour à Bernabeu. Confiants, les hommes de Pep Guardiola arrivent à imposer leur jeu sur les terres de l'ogre européen et parviennent même à ouvrir le score à 15 minutes du terme par l'intermédiaire de Riyad Mahrez (75'min). Alors qu'on se dirigeait tranquillement vers une qualification de Manchester City pour sa deuxième finale de l'histoire en Ligue des champions, une pluie de buts vient s'abattre en fin de match sur la cage du pauvre Ederson. D'abord un doublé de Rodrygo en l'espace d'une minute (90' et 90+1) puis un dernier but de Karim Benzema (90'+5) pour clore les débats et valider la qualification du Real Madrid en Finale.

La présence de Haaland va-t-elle peser cette fois ?

Avec Erling Haaland dans l'effectif, il est clair que Manchester City est armé pour affronter le Real Madrid mais il ne demeure pas pour le moins une garantie de remporter cette double confrontation. Il faudra, cette fois, se montrer plus concentré dans le jeu et ne pas refaire les mêmes erreurs sous peine de revivre la même déception que l'année dernière. Pep Guardiola a l'expérience pour trouver les ingrédients idéaux afin de s'imposer mais Carlo Ancelotti et ses compères n'auront aucune pitié face à leurs adversaires. La présence d'Erling Haaland, qui sera surveiller de près, pourrait créer quelques espaces à ses coéquipiers et offrir des occasions franches de scorer à son équipe.