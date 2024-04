Cyclisme : Une «bonne équipe» annoncée pour Alaphilippe !

Thibault Morlain

Cette année, Julian Alaphilippe ne disputera pas le Tour de France. En revanche, le double champion du monde prendra, d’ici quelques jours, le départ d’un grand Tour : le Giro. Le 4 mai prochain, Alaphilippe s’élancera de Venaria Reale pour 3 semaines de compétition. Pour ce Tour d’Italie, le compagnon de Marion Rousse sera d’ailleurs bien accompagné au sein de la formation Soudal Quick-Step.

Dans une carrière, il y a toujours une première à tout et pour Julian Alaphilippe, c’est sa première participation au Tour d’Italie qui est imminente. Présent 6 fois au départ d’un Tour de France et à deux reprises d’un Tour d’Espagne, le compagnon de Marion Rousse sera aligné cette année au départ du Tour d’Italie. Avec les Jeux Olympiques dans un coin de sa tête, le double champion du monde va tenter de briller de l’autre côté des Alpes. A voir maintenant dans quelle forme physique il sera alors qu’Alaphilippe vient de montrer des choses prometteuses lors du Tour de Romandie.

La Soudal Quick-Step avec Alaphilippe au Tour d’Italie

A quelques jours du grand départ du Tour d’Italie, la formation Soudal Quick-Step a officialisé sa sélection de 8 coureurs pour la compétition. Comme prévu depuis plusieurs semaines maintenant, on y retrouve Julian Alaphilippe comme tête d’affiche. A ses côtés, le Français aura également Tim Merlier, Josef Cerny, Jan Hirt, Luke Lamperti, Pieter Serry, Bert Van Lerberghe ainsi que Mauri Vansevenant.

« Nous avons une bonne équipe pour le premier Grand Tour de la saison »