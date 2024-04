Cyclisme : Alaphilippe se fait recaler pour un transfert !

Arnaud De Kanel

En fin de contrat avec la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe est susceptible de changer d'équipe à l'issue de la saison, d'autant plus que les relations avec son patron se sont dégradées au fil des semaines. L'incertitude plane concernant l'avenir de l'ancien double champion du monde mais une chose est sûre, il ne rejoindra pas la Groupama-FDJ, Marc Madiot n'étant pas intéressé.

Julian Alaphilippe a de grandes chances de changer d'équipe à la fin de la saison. Malgré des résultats décevants ces deux dernières années, le Français conserve une belle cote sur le marché et il intéresse notamment l'équipe TotalEnergies qui a récemment ouvert la porte à sa venue dans les prochains à la différence de la Groupama-FDJ.

Cyclisme : Désillusion pour Alaphilippe, il fait une grande annonce https://t.co/zDKHoa0jD6 pic.twitter.com/A11Q0aGKj0 — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

La TotalEnergies veut Alaphilippe

Il y a plus d'une semaine, Jean-René Bernaudeau, le patron de la formation vendéenne, avait d'ailleurs révélé des négociations avec Julian Alaphilippe. « Nous l’avons rencontré avec Benoît Genauzeau la semaine dernière, on fait notre boulot, on discute avec lui, comme avec d’autres pour faire avancer notre projet. Aujourd’hui, on est à notre place, mais pour grandir on doit présenter des projets. Les négociations ont commencé. J’aime son état d’esprit, son envie, il ne fait pas de bruit, travaille beaucoup, il est déçu d’avoir eu cette blessure au péroné qui ne lui a pas permis de s’exprimer comme il l’aurait voulu lors de ce début de saison. Julian n’est pas le seul coureur que l’on a approché », avait reconnu Bernaudeau pour Ouest-France . Dimanche, Marc Madiot a de son côté fermé la porte à un transfert de Julian Alaphilippe.

Madiot recale le Français