Cyclisme : Exploit historique pour Alaphilippe !

Auteur d'un incroyable numéro sur la 12e étape du Giro jeudi, Julian Alaphilippe a renoué avec la victoire, un an après son dernier succès. Cela permet au double champion du monde d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du cyclisme français, puisqu'il intègre le cercle très fermé des tricolores vainqueurs d'étapes sur les trois Grands Tours.

Il est de retour ! Après de longs très difficiles marqués par des chutes et un déclassement au sein de son équipe, Julian Alaphilippe a de nouveau levé les bras en vainqueur, près d'un an après sa dernière victoire et un succès sur le Critérium du Dauphiné. Et de quelle manière ! Vainqueur de la 12e étape du Giro jeudi, le Français a conclu une échappée de 126km. Une victoire de le pur style Alaphilippe qui a lâché son compagnon d'échappée Mirco Maestri à 11km de l'arrivée pour finir en solo et remporter son premier succès sur le Tour d'Italie, pour sa première participation. Un exploit qui lui permet d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du cyclisme tricolore.

Alaphilippe dans l'histoire du cyclisme français

En effet, Julian Alaphilippe est devenu le dixième coureur français à remporter au moins une étape sur les trois Grands Tours. Vainqueur à six reprises sur le Tour de France, le double champion du monde a également glané une étape sur la Vuelta en 2017. Et depuis jeudi, il compte également une victoire sur le Giro. Un exploit que seuls neuf autres français étaient parvenus à réaliser jusque-là à savoir Thibaut Pinot, Laurent Jalabert, Laurent Fignon, Thierry Marie, Bernard Hinault, Charly Mottet, Jean-François Bernard, Jacques Anquetil et Jean Stablinski. Julian Alaphilippe est donc en très belle compagnie. A noter qu'il est également le quatrième français à la fois champion du monde et vainqueur d'étape sur le Giro avec Jean Stablinski, André Darrigade et Bernard Hinault.

«C'était mon rêve de remporter une étape sur le Tour d'Italie»