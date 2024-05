Cyclisme : Alaphilippe lâche une blague sur son salaire

Thibault Morlain

Le 11 juin prochain, Netflix sortira la saison 2 de Tour de France : Au coeur du peloton qui nous dévoilera les coulisses de l’édition 2023 de la Grande Boucle. Une bande annonce a d’ailleurs été publiée sur les réseaux sociaux pour donner un avant goût de ce qui nous attend. On a notamment pu y apercevoir Julian Alaphilippe et il a notamment été question de son salaire.

Après la Formule 1, Netflix a décidé de dévoiler les coulisses du monde du cyclisme et plus particulièrement du Tour de France. Ainsi, cette année, on aura le droit à la saison 2 de Tour de France : Au coeur du peloton . Une série qui sortira le 11 juin prochain et dans laquelle on pourra notamment voir de plus près la vie de Julian Alaphilippe au sein de sa formation, la Soudal Quick-Step. On le sait d’ailleurs, les relations sont actuellement loin d’être les meilleures être le compagnon de Marion Rousse et son patron, Patrick Lefevere. Le salaire d’Alaphilippe est visiblement l’un des points qui fait grincer des dents au sein de la formation belge.

Ça va faire très mal.Tour de France : Au cœur du peloton saison 2, le 11 juin. pic.twitter.com/6bzW3qtawj — Netflix France (@NetflixFR) May 16, 2024

« Je suis payé combien ? Un peu trop pour Patrick »

Alors que le salaire de Julian Alaphilippe serait estimé à 2,3M€ par an en 2024, cela serait beaucoup trop aux yeux de son patron. En effet, dans la bande annonce de la saison 2 de la série de Netflix , on peut voir Patrick Lefevere balancer : « Julian Alaphilippe nous coûte énormément d’argent ». On a également pu entendre la réponse d’Alaphilippe. Le double champion du monde a alors ironisé, lâchant : « Je suis payé combien ? Un peu trop pour Patrick je pense ».

« Avoir signé son méga contrat, on ne l'a plus vu »