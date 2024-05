Deux gros transferts au PSG, une révolution est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans sa mission pour trouver un successeur de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes. Dans cette optique, Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia sont régulièrement annoncés du côté du club parisien. Le journaliste Mimmo Carratelli demande d’ailleurs au Napoli de vendre ses deux attaquants pour attirer Antonio Conte.

«Je les vendrais pour recommencer avec Conte»

« Ce sera certainement un marché difficile à venir, je ne suis pas sûr qu'Osimhen va disparaître. Nous verrons ensuite le sort de Kvaratskhelia qui est sollicité par Barcelone et le PSG. Je les vendrais pour recommencer avec Conte », lâche-t-il dans une interview accordée à Radio Goal , en direct sur Kiss Kiss Napoli .

«C'est de l'histoire ancienne maintenant»