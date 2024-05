Mercato - PSG : Barcola va attirer d’autres phénomènes ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une performance XXL avec le PSG mercredi soir face à l’OGC Nice, Bradley Barcola a confirmé sa belle montée en puissance cette saison dans les rangs du club de la capitale. Et Luis Enrique a d’ailleurs pris son jeune protégé en exemple pour les prochaines recrues du PSG. Explications.

Recruté en provenance de l’OL l’été dernier pou 50M€, Bradley Barcola (21 ans) avait tout à prouver en débarquant au PSG. L’international espoirs français a finalement réussi, contre toute attente, à s’imposer dès sa première saison comme un titulaire en puissance dans le one-type de Luis Enrique. Et l’entraîneur du PSG lui a d’ailleurs rendu hommage mercredi soir, après la victoire à Nice (2-1).

« Il a prouvé qu’il est prêt à se battre »

Interrogé en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a évoqué la performance XXL de Barcola face aux Aiglons : « Le match de Barcola ? Faire jouer des jeunes fait partie de notre projet. Il faut comprendre que le processus de formation d’un jeune joueur n’est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Bradley l’a démontré tout au long de cette saison. Il a prouvé qu’il est prêt à se battre au plus haut niveau. Ce mercredi, il a réalisé un match grandiose aussi bien en attaque qu’en défense. Nos attaquants nous ont permis, face à Nice qui est très difficile à presser, de défendre haut et en étant agressifs sur leur ligne défensive », a indiqué l’entraîneur du PSG.

« Une vitrine intéressante pour les jeunes qui souhaitent venir au PSG »