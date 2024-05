Habib Beye à l’OM, c'est la panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM cherchera un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset. Dans cette optique, la priorité se nomme Paulo Fonseca, mais le coach du LOSC semble s’éloigner du club phocéen qui pourrait donc miser sur Habib Beye. Un choix évoqué par Daniel Riolo.

L'aventure de Jean-Louis Gasset à l'OM va déjà prendre fin ce qui pousse le club phocéen à lui trouver un successeur. Comme révélé par le10sport.com, la priorité se nomme Paulo Fonseca, mais en l'absence de qualification européenne, l'OM aura peut-être du mal à convaincre son premier choix pour le poste. Pablo Longoria pourrait donc se rabattre sur une piste moins prestigieuse à l'image d'Habib Beye comme le craint Daniel Riolo.

Daniel Riolo évoque la piste Habib Beye

« Si l’OM n’est pas européen et qu’ils arrivent à faire aucun entraîneur du podium de recherche, attends qu’ils n’aillent pas chercher Habib Beye ou un entraîneur inattendu pour l’OM. Ils sont partis avec des ambitions qu’on va être européen Fonseca, Almeyda, Gallardo. Ce sont des entraîneurs qui coûtent cher. Je me demande si l’OM va pas voir ses ambitions à la baisse », lance le journaliste RMC au micro de l’ After Foot , avant de dévoiler les coulisses des recherches du prochain entraîneur de l’OM.

