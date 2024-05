OM : Voilà comment convaincre le prochain entraîneur !

Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l’OM en février dernier, Jean-Louis Gasset connait actuellement ses derniers moments sur le banc olympien. En effet, il fera ses valises à l’issue de la saison et désormais, on se demande qui viendra le remplacer à Marseille. Un nom se détache : Paulo Fonseca. En fin de contrat au LOSC, le Portugais est la priorité à l’OM. Reste maintenant à le convaincre de venir.

Cela fait maintenant quelques semaines que l’OM s’est lancé en quête d'un entraîneur pour la saison prochaine. Qui viendra succéder à Jean-Louis Gasset ? De nombreux noms ont circulé sur la Canebière, mais Pablo Longoria a une priorité. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, le président de l’OM veut faire venir Paulo Fonseca. Déjà ciblé par Marseille l’été dernier, le Portugais, en fin de contrat au LOSC, est à nouveau désiré sur la Canebière.



« Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca »

Paulo Fonseca sera-t-il alors le prochain entraîneur de l’OM ? Au micro de L’After Foot , Daniel Riolo s’est prononcé sur une potentielle arrivée du Portugais à Marseille et comment le convaincre de quitter le LOSC pour venir. Le journaliste de RMC a alors confié : « Longoria va continuer de bosser avec Benatia et ensemble, leur première mission, ça va être le coach. Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca. Mais Fonseca, le faire sortir d’une équipe qui va peut-être jouer la Ligue des Champions pour aller vers une équipe qui au mieux jouera la petite Coupe d’Europe, ça veut dire que tu vas le convaincre sur un projet de 3 ans. En gros : « Tu viens et on va te donner les moyens. Tu vas bosser, on va essayer de te laisser le temps » ».

« Il va falloir l’entraîneur et 4,5 joueurs de ballon »