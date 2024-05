Mercato : Le boss du PSG miné par un clash ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé conseiller sportif du PSG à l’été 2022, Luis Campos semble avoir enfin convaincu les observateurs avec son recrutement lors du dernier mercato estival. Jérôme Rothen livre un point de vue asse tranché sur le travail du dirigeant portugais, et évoqué le conflit en coulisses avec Antero Henrique.

Suite au départ de Leonardo, le PSG avait décidé de miser sur Luis Campos à la direction sportive du club, et l’ancien dirigeant passé notamment par le LOSC et l’AS Monaco avait rallié le Parc des Princes à l’aube du mercato estival 2022. D’abord critiqué pour ses différents flops sur le recrutement (Soler, Ruiz, Renato Sanches, Ekitike…), Campos a bien rectifié le tir avec un mercato estival 2023 bien plus convaincant (Dembélé, Kang-in Lee, Barcola…).

Campos-Henrique, le malaise

Sur les ondes de RMC Sport , Jérôme Rothen livre son point de vue sur le travail de Luis Campos au PSG, et met notamment l’accent sur son clash en interne avec Antero Henrique qui voudrait lui prendre sa place : « J’ai envie de mettre en avant le travail qu'il a fait quand il est arrivé. Le club était dans un état désastreux en termes d'image, de gestion d'effectif... Quand on parle d'un vestiaire gangréné par des mercenaires... C'était une catastrophe en termes de don de soi, de valeur, d'identité au club, ils n'en avaient rien à faire. Il a été pris dans un premier temps pour tout remettre à flot. Je ne dis pas que les choix de joueurs sont une réussite, loin de là, mais il a fallu faire avec Antero Henrique la première année. Il avait quelqu'un avec qui il ne s'entend pas dans les pattes », indique l’ancien joueur du PSG.

PSG : Luis Enrique lâche un coup de pression, le message est reçu https://t.co/eIMPsvIT3R pic.twitter.com/Hpiir2DcfP — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

« Cette année, il avait les clés du camion »