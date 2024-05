Transferts : Le PSG annonce déjà du renfort !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La saison touche à sa fin, et le PSG commence déjà à placer ses pions en vue du prochain mercato estival. Le club de la capitale devra notamment se renforcer en attaque pour pallier le départ de Kylian Mbappé, et Luis Enrique a annoncé du très lourd pour le recrutement cet été.

Le PSG disputera la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain contre l’OL, à Lille, et il s’agit du dernier match à enjeux en cette fin de saison pour la formation de Luis Enrique, déjà sacrée championne en Ligue 1. La direction parisienne peut donc d’ores et déjà se pencher sur le mercato, un sujet que l’entraîneur espagnol du PSG a d’ailleurs évoqué mardi en conférence de presse.

Mercato - PSG : Une star va échapper à Luis Enrique ? https://t.co/q4khwtjhb2 pic.twitter.com/KLjTVcokKj — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Enrique botte en touche pour Ugarte

Dans un premier temps, Luis Enrique a été invité à se prononcer sur le futur de Manuel Ugarte, qui a vu son temps de jeu fondre ces derniers mois au PSG : « Je ne crois pas que ce soit juste de faire une analyse individuelle. Après il y a mes décisions, le temps de jeu que je donne. Il faut attendre les trois matches pour faire un juste bilan. Mon objectif est que l'équipe soit plus forte la saison prochaine, on y travaille avec la direction sportive, le président. C'est notre objectif, c'est un défi très stimulant », a indiqué l’entraîneur du PSG.

« Du renfort dans toutes les lignes »