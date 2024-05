Transferts - OM : Riolo annonce un mercato de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été s'annonce brûlant du côté de l'OM. Et pour cause, de nombreux changements devraient intervenir au sein de l'effectif marseillais notamment à cause du changement d'entraîneur. Jean-Louis Gasset va laisser sa place, comme attendu, ce qui impliquera un recrutement important comme l'annonce Daniel Riolo.

Très actif l'été dernier, l'OM devrait de nouveau se renforcer lors du prochain mercato. Et pour cause, il devrait y avoir de nombreux changements au sein de l'effectif compte tenu du fait que le club phocéen pourrait bien ne pas disputer de compétition européenne la saison prochaine.

Mercato - OM : La presse italienne annonce le successeur de Gasset ? https://t.co/qMTf4fanmg pic.twitter.com/FcY33g7n5m — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Fonseca, la priorité de l'OM ?

Il faudra déjà trouver un nouvel entraîneur. Et pour cause, Jean-Louis Gasset va quitter ses fonctions, comme prévu, et pour le remplacer, la priorité se nomme Paulo Fonseca, comme révélé par le10sport.com. Et si jamais c'est bien le Portugais qui débarque sur le banc de l'OM, Daniel Riolo estime qu'il faudra mener un gros mercato.

«Il va falloir recruter 4 à 5 joueurs de ballon»