OM : L’annonce énigmatique de Riolo sur un transfert d’Aubameyang

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang réalise une excellente saison à l'OM, mais son avenir est pourtant toujours incertain. Et pour cause, son salaire imposant pourrait être difficile à assumer pour le club phocéen en cas de non-qualification pour une Coupe d'Europe. Daniel Riolo est ainsi inquiet.

L'été dernier, l'OM a choisi de se séparer d'Alexis Sanchez, remplacé Pierre-Emerick Aubameyang. Une décision qui a évidemment fait parler compte tenu de la saison réalisée par le Chilien. Mais le Gabonais a fait taire les critiques en inscrivant 29 buts toutes compétitions confondues. Cependant, son avenir reste incertain comme le souligne Daniel Riolo.

OM : Un mercato de folie est annoncé à Marseille ! https://t.co/XRBtoYKsA5 pic.twitter.com/IQ63tvAGSB — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

«Est ce que qu’Aubameyang reste ?»

« Est-ce que qu’Aubameyang reste ? Si oui tu as ton buteur », estime le journaliste de RMC au micro de l' After Foot . Un départ de Pierre-Emerick Aubameyang serait un sacré coup dur pour l'OM, et récemment, l'attaquant gabonais ouvrait la porte à la Serie A.

Aubameyang pas insensible à la Serie A