Mercato - OM : Un transfert déjà programmé par Benatia ?

Hugo Chirossel

Après une saison décevante en championnat, le mercato estival s’annonce animé du côté de l’OM. C’est notamment en défense qu’il pourrait y avoir du changement au sein de l’effectif marseillais. Souvent absent pour cause de blessure, Samuel Gigot pourrait être poussé vers la sortie. Medhi Benatia ne serait pas contre un départ du défenseur de 30 ans.

Pour le déplacement sur la pelouse du Stade de Reims mercredi soir, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1, l’OM devrait finalement pouvoir compter sur Samuel Gigot. Si Jean-Louis Gasset avait annoncé en conférence de presse qu’il serait absent, en raison de douleur à la hanche, le défenseur de 30 ans figure finalement dans le groupe de Marseille pour cette rencontre.

Vers un départ de Gigot ?

L’OM doit régulièrement se passer de Samuel Gigot, souvent gêné par des problèmes physiques. Des pépins qui pourraient avoir raison de la suite de son aventure à Marseille. Arrivé il y a deux ans en provenance du Spartak Moscou, il pourrait être transféré lors du prochain mercato estival.

Benatia pas contre un transfert