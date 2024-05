Un buteur flambe, l’OM veut boucler son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM devrait largement remanier son effectif sur le mercato. Le club phocéen sort effectivement d'une saison compliquée, et pourrait lancer son recrutement par la signature de Georges Mikautadze, en feu avec le FC Metz en cette fin de saison.

L'OM s'apprête à vivre une fin de saison cruciale. Et pour cause, une éventuelle qualification européenne se joue cette semaine. D'abord à Reims mercredi en match en retard, puis au Havre dimanche. Et cela pourrait bien avoir un impact sur le mercato qui s'annonce très actif à Marseille.

Mikautadze dans le viseur de l'OM ?

Ainsi, pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM s'intéresserait à Georges Mikautadze selon les informations de La Tribune OM . Un profil validé par Medhi Benatia. Il faut dire que depuis son retour à Metz cet hiver, l'avant-centre géorgien a inscrit 11 buts en Ligue 1, portant son total à 13, puisqu'il avait inscrit 2 buts en tout début de saison avant de rejoindre l'Ajax Amsterdam.

Metz a une option d'achat de 10M€

Néanmoins, il faudra attendre avant de savoir avec quel club négocier. Et pour cause, le FC Metz possède une option d'achat estimée à 10M€ pour conserver Georges Mikautadze. En cas de maintien, le club lorrain pourrait tenter de lever cette option, afin de le revendre plus cher dans la foulée. Mais en cas de relégation, Mikautadze retournera à l'Ajax Amsterdam, et l'OM devra alors convaincre le club hollandais. Seizième de Ligue 1, le FC Metz devrait disputer un barrage pour se maintenir, ce qui va encore repousser l'échéance pour le transfert du meilleur buteur messin.