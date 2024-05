Transferts - PSG : La presse italienne calme le jeu pour le mercato !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain n’a pas attendu l’annonce de Kylian Mbappé pour se mettre au travail et sa succession semble déjà bien lancée. C’est Nasser Al-Khelaïfi qui serait aux manettes et il aurait deux objectifs clairs en Serie A avec Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, les deux stars de l’attaque du Napoli.

Le PSG nouveau arrive ! Kylian Mbappé prêt à faire ses valises, les dirigeants parisiens travaillent d’arrache-pied pour mettre en place un mercato ambitieux, afin d’oublier cet échec. Et les premiers coups de l’été pourrait venir d’Italie…

Le PSG vise Kvaratskhelia en plus d’Osimhen

C’est en tout cas ce qu’aimerait Nasser Al-Khelaïfi, qui selon La Gazzetta dello Sport s’occuperait personnellement de deux dossiers chauds. Le premier concerne un Victor Osimhen qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com était déjà suivi l’été, tandis que le second n’est autre que son coéquipier du Napoli, l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Le Napoli pas vendeur