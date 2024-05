OM : Une mauvaise nouvelle annoncée pour Aubameyang

Hugo Chirossel

Avant le dernier match de la saison dimanche prochain au Havre, l’OM se déplace sur la pelouse du Stade de Reims mercredi, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Une rencontre importante dans l’optique de se qualifier pour une compétition européenne et pour laquelle Jean-Louis Gasset pourrait devoir se passer de Pierre-Emerick Aubameyang, qui souffre de problèmes gastriques.

Après sa lourde défaite face à l’Atalanta en demi-finales retour de la Ligue Europa (3-0), l’OM s’est repris dimanche en s’imposant face à Lorient (3-1). Il reste désormais deux matchs à disputer pour les Olympiens avant la fin de la saison, mercredi sur la pelouse du Stade de Reims et dimanche sur celle du Havre. Deux rencontres qui doivent se solder par deux victoires si l’OM veut espérer se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine.

Gigot absent contre Reims, Harit incertain

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du déplacement de l’OM à Reims, Jean-Louis Gasset a fait le point sur les absences : « On récupère Balerdi, on perd Samuel Gigot, qui a un problème de hanche, il est sorti à un quart d’heure de la fin. Ounahi avait une contracture à la cuisse pour le match de Lorient, là je l’ai vu faire le footing je pense qu’il va s’entraîner. Amine Harit a une contracture au mollet, il est incertain . »

Inquiétude pour Aubameyang