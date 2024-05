Mercato : Un attaquant prend rendez-vous avec l’OM !

Thomas Bourseau

L’OM a eu une bonne surprise avec Luis Henrique sur cette deuxième partie de saison. Jean-Louis Gasset s’est beaucoup appuyé sur les services du Brésilien qui pourrait même recevoir une proposition contractuelle afin d’assurer son avenir à l’Olympique de Marseille. Cependant, rien de tout cela n’est à l’ordre du jour… du moins pour le moment !

Luis Henrique a effectué son grand retour à l’OM cet hiver après que Botafogo ait pris la décision de ne pas le conserver au terme de son prêt. L’ailier brésilien de 22 ans semblait être bien parti pour quitter une nouvelle fois l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato hivernal. Finalement, Gennaro Gattuso avait fait le forcing afin de conserver le jeune attaquant. Et son successeur Jean-Louis Gasset ne peut que l’en remercier au vu de son utilisation à l’OM ces dernières semaines.

«Il faut lui reconnaître une humilité et un esprit collectif»

Face à Lorient dimanche (3-1), Luis Henrique a effectué l’intégralité de la rencontre. En interne, et rapporté par L’Équipe , on fait le constat suivant sur Luis Henrique : « Il ne rechigne jamais, c'est un ailier dribbleur qui se retrouve latéral, il faut lui reconnaître une humilité et un esprit collectif ».

«On en discutera après les matchs»