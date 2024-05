Mercato - PSG : Le coup de pression surprise de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Luis Enrique ne disputera pas la finale de la Ligue des champions avec le PSG, certes. Néanmoins, la saison n’est pas terminée avec deux matchs de Ligue 1 et une finale de Coupe de France. A ses yeux, les dernières échéances du Paris Saint-Germain lui donneront les réponses attendues sur son groupe la saison prochaine.

Le PSG doit apprendre à vivre sans Kylian Mbappé. C’est le credo de Luis Enrique depuis l’annonce en coulisses de son départ qui remonte à février dernier. La semaine dernière, par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a rendu son départ officiel. L’entraîneur du PSG va donc être contraint de faire jouer son équipe sans son serial buteur la saison prochaine.

«C'est important pour moi de savoir qui veut porter ce maillot du Paris Saint-Germain»

Et à ses yeux, d’autres joueurs pourraient également être amenés à aller voir ailleurs s’ils n’apportaient pas satisfaction face à l’OGC Nice ce mercredi et contre le FC Metz dimanche. « Non, pour dire la vérité, ça m'est égal d'être invaincu à l'extérieur. En revanche, c'est important pour moi de savoir qui veut porter ce maillot du Paris Saint-Germain, qui veut défendre les couleurs, qui veut représenter la capitale de la France, qui veut représenter les supporters, c'est ça qui est important pour moi ».

«C'est le joueur que je veux pour représenter le club la saison prochaine»