Le PSG recrute son bourreau, il fait plier Mbappé

Arnaud De Kanel

Présent lors des plus grandes désillusions du PSG dans le camp adverse aussi bien en tant qu'entraineur qu'en tant que joueur, Luis Enrique ralliait la capitale l'été dernier afin de remplacer Christophe Galtier. Celui qui avait pout habitude d'être le bourreau des Parisiens est devenu un allié de l'institution et il s'est notamment illustré pour sa gestion du cas Kylian Mbappé.

Coupe des coupes 1997, Ligue des champions 2017 et la fameuse Remontada... Oui, Luis Enrique se cache derrière deux des plus grandes déceptions de l'histoire du PSG. Pas rancuniers, les dirigeants parisiens décidaient tout de même de lui confier les rênes de l'équipe première l'été dernier en remplacement de Christophe Galtier. L'ancien coach du Barça avait pour mission de rebâtir une équipe sans Neymar et Lionel Messi, avec des joueurs aux noms moins clinquants. Il allait également être suivi de près pour sa gestion de Kylian Mbappé, et il a fait preuve de caractère.



Le courageux Luis Enrique

Luis Enrique est devenu le premier entraineur à faire plier Kylian Mbappé. Dès qu'il avait été mis au courant du départ de son attaquant star, il avait décidé de le faire sortir en cours de match, et même de le laisser sur le banc. Notamment 29 minutes contre Nantes, 64 minutes contre Rennes, 45 minutes contre Monaco, 18 minutes contre Reims, 90 minutes contre Montpellier et 64 minutes contre l'OM. « C'est la même musique toutes les semaines, à chaque fois, vous me posez les mêmes questions. C'est très fatigant. Je suis l'entraîneur, je prends des décisions tous les jours et je le ferai toutes les semaines jusqu'à mon dernier jour à Paris. J'essaie toujours de trouver la meilleure solution pour mon équipe », avait alors expliqué Luis Enrique en réponse aux questions des journalistes sur sa gestion de Mbappé. On ne pouvait faire difficilement plus clair. Le patron c'est lui, et il l'a montré, même avec le meilleur joueur de son équipe.

