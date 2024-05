Mercato - PSG : Zidane attend Mbappé au Real Madrid

Axel Cornic

Avec l’annonce de son départ, Kylian Mbappé a enflammé la presse espagnole, qui l’attend désormais de pied ferme au Real Madrid. Selon nos informations il existe une offre depuis cet hiver, mais ni l’attaquant du Paris Saint-Germain ni le club madrilène n’a pour le moment officialisé une future union.

Après dix années, dont sept passées au PSG, Kylian Mbappé va s’envoler vers des nouveaux horizons. Après des longs mois de silence, la star française a enfin officialisé ce que tout le monde attendait, gardant toutefois encore un peu de mystère. En effet, on ne connaît toujours pas sa future destination…

Cristiano Ronaldo : Un joueur du PSG réalise son «rêve» ! https://t.co/WUcIGaNiQw pic.twitter.com/mgIL8MzUjy — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Mbappé prêt à s’installer à Madrid

Si tout le monde sait que le Real Madrid est le grand favori comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, rien n’a encore été communiqué, que ce soit par le club ou encore par le joueur. Pourtant, les indiscrétions commencent à fuiter, avec les médias espagnols qui ont par exemple révélé que Mbappé avait déjà fait quelques demandes pour son futur domicile à Madrid. Elle coûterait pas moins de 20M€ et le joueur du PSG aurait notamment demandé la construction d’un terrain de golf privé selon El Chiringuito .

« On pense à une présentation au mois d’août avec 80.000 personnes »