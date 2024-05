Mercato : Mbappé condamne le PSG à une folie à 175M€ ?

Alexis Brunet

L'aventure de Kylian Mbappé au PSG va bientôt toucher à son terme. Les supporters parisiens vont donc perdre l'un des meilleurs attaquants du monde et ils ne savent pas encore qui va débarquer pour le remplacer et surtout s'il va être au niveau. Le club de la capitale aurait toutefois des vues sur Rafael Leão, mais le Portugais quittera l'AC Milan seulement contre un chèque de 175M€.

En 2017, le PSG mettait la main sur l'un des meilleurs joueurs du monde : Neymar. Le même été, un certain Kylian Mbappé débarquait également à Paris. Le jeune attaquant arrivait alors dans l'ombre du Brésilien, après une très bonne saison du côté de l'AS Monaco. Sept ans plus tard, alors que l'ancien joueur du FC Barcelone a rejoint Al-Hilal, le champion du monde s'apprête lui à débarquer en grande pompe du côté du Real Madrid.

Le PSG a plusieurs pistes pour remplacer Mbappé

Vendredi dernier, Kylian Mbappé a vendu la mèche. Par le biais d'une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le Français a annoncé son départ du PSG à l'issue de la saison. Le club de la capitale va donc devoir lui trouver un remplaçant et plusieurs pistes sont évoquées. Victor Osimhen est le grand favori et il pourrait quitter le Napoli moyennant la somme de 130M€. Les dirigeants parisiens sont aussi intéressés par le profil de Viktor Gyökeres, qui flambe au Sporting Lisbonne, mais d'autres noms sont cités, et toujours à des prix fous.

Rafeal Leão pourrait débarquer au PSG contre 175M€