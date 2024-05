Mercato - PSG : Mbappé s'en va, son pote lâche un message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel ! Après des mois de rumeurs, Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG au cours d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. La cérémonie des trophées UNFP a permis aux acteurs du football français de rendre hommage à l'international français. Présent au Pavillon d'Armenonville à Paris ce lundi soir, Achraf Hakimi n'a pas échappé aux interrogations sur le départ de son ami.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l'amour a duré sept ans. Arrivé en 2017 dans la peau d'un jeune espoir, l'international français a décidé de changer d'air. Sa destination n'a pas encore été annoncée, mais tout porte à croire qu'il portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Mbappé fait ses adieux au football français

La cérémonie des trophées UNFP a donc été l'occasion de rendre hommage à Mbappé, sacré pour la cinquième fois meilleur joueur de la saison. Plusieurs joueurs du PSG étaient présents au Pavillon d'Armenonville, dont Achraf Hakimi, son grand ami.

« On doit pense le meilleur pour Paris »