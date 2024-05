Mbappé - PSG : La date de l’annonce du Real Madrid enfin révélée ?

Thomas Bourseau

Le public du PSG a fait ses adieux à Kylian Mbappé dimanche dans le cadre de la défaite au Parc des princes face au Toulouse FC (2-1). Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain pour vraisemblablement s’engager en faveur du Real Madrid. La grande annonce n’aura lieu que courant juin d’après Fabrizio Romano.

Kylian Mbappé a fait sa grande annonce en toute fin de semaine dernière par l’intermédiaire d’une vidéo publiée sur Instagram : après sept saisons au PSG, Mbappé va tourner la page et enfin vivre son rêve de gosse au Real Madrid ? Le principal intéressé continue publiquement de laisser planer le suspense concernant sa prochaine destination comme ce fut le cas lors de la cérémonie des Trophées UNFP qui s’est déroulée lundi soir.

«Ils ne veulent rien annoncer avant le match de Wembley»

Mais en coulisses, tout serait en bonne voie pour que le mariage entre Kylian Mbappé et le Real Madrid se concrétise cet été. Par le biais du Here We Go Podcast, le journaliste Fabrizio Romano a fait un point sur la position actuelle du Real Madrid sur le dossier Kylian Mbappé. « Le calendrier actuel de la situation de Kylian Mbappé est très clair et le Real Madrid ne veut pas de distraction dans les médias avant la finale de la Ligue des champions à Wembley contre le Borussia Dortmund. Les Madrilènes sont entièrement concentrés sur la finale de la Ligue des champions et veulent remporter leur 15e Ligue des champions. Ils ne veulent rien annoncer avant le match de Wembley. L'attente est, juste après la finale, de préparer une annonce finale pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Real Madrid y travaille déjà ».

Mercato - PSG : Zidane attend Mbappé au Real Madrid https://t.co/Zt9U3FmldQ pic.twitter.com/GKLqdWclHq — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

«L'attente pour le Real Madrid est d'être patient pour les 10, 15 prochains jours»