Mercato - PSG : Surprise, Mbappé lâche une annonce sur son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une nouvelle fois nommé meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'évoquer son avenir alors qu'il quittera le PSG à l'issue de la saison. Sans confirmer officiellement qu'il signera au Real Madrid, le crack de Bondy affirme toutefois que son futur projet sera «très excitant».

Présent à la cérémonie des Trophées UNFP pour recevoir son titre de meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé n'a pas échappé aux questions sur son avenir alors qu'il a annoncé son départ du PSG. Sans dévoiler le nom de son futur club, qui sera probablement le Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France a toutefois lâché quelques précisions sur son futur.

«Ce qui arrive est très excitant»

« C'est une partie de ma vie qui se tourne. Bien sûr que ce qui arrive est très excitant mais c'est autre chose, je suis là aujourd'hui pour remercier et rendre la confiance qu'on m'a donné. On a beaucoup misé sur moi et j'ai essayé d'être à la hauteur à chaque fois que je pouvais, avec mes réussites et mes échecs. Mais j'étais là et j'ai toujours essayé », lâche-t-il lors de la cérémonie, avant d'en rajouter une couche au micro de La Chaîne L'EQUIPE .

«Il y a l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau»