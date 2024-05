C'est la galère après son transfert à l'OM !

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, on a profité du dernier mercato hivernal pour renforcer l'effectif. Ainsi, dans le secteur offensif, c'est Faris Moumbagna qui a été recruté. Acheté pour 8M€, le Camerounais prend encore et toujours ses marques dans le Sud de la France. Et visiblement, pour Moumbagna, ce nouveau challenge n'a pas été simple au début.

N'ayant pas convaincu en un an à l'OM, Vitinha est parti en janvier dernier. Recrue la plus chère de l'histoire à Marseille, le Portugais a été prêté au Genoa. Dans le même temps, Pablo Longoria a recruté un attaquant en la personne de Faris Moumbagna. Moyennant 8M€, le Camerounais est arrivé du club norvégien de Bodo/Glimt.



« Ça ne s'est pas déroulé facilement »

Cela fait maintenant quelques mois que Faris Moumbagna a rejoint l'OM. Et comme l'a révélé le Camerounais, rapporté par Le Phocéen , il a galéré au début : « Mon adaptation ? Ça ne s'est pas déroulé facilement, mais bien sûr que je m'adapte ».

« Je savais que ça allait être difficile »