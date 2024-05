Mercato - OM : Une date annoncée par le prochain entraîneur

Thibault Morlain

Tandis que Jean-Louis Gasset va quitter l'OM à l'issue de la saison, les regards se tournent de plus en plus vers Paulo Fonseca pour venir le remplacer. Aujourd'hui au LOSC, le Portugais est en fin de contrat et va donc devoir prendre une décision pour son avenir. Mais voilà qu'il va falloir être encore un peu patient si l'on en croit les propos de Fonseca.

Nommé entraîneur de l'OM en février dernier, Jean-Louis Gasset se rapproche de la fin de sa mission. Un nouveau technicien est attendu à Marseille pour la saison prochaine, reste maintenant à le trouver. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour être le prochain entraîneur de l'OM.

« Je vais décider après le dernier match »

La question est maintenant de savoir ce que voudra faire Paulo Fonseca, lui qui est en fin de contrat au LOSC. A ce propos, ce dimanche soir, pour Prime Vidéo , le Portugais a lâché : « Si je vais vivre d’autres émotions l’année prochaine avec Lille ? (rires) Je vais décider après le dernier match (de championnat) ».

Déjà d'accord avec l'OM ?

Paulo Fonseca doit donc se décider dans les jours à venir. Pourtant, selon les informations en provenance d'Italie, le choix pourrait d'ores et déjà être fait pour l'entraîneur du LOSC. En effet, il a été révélé ce lundi que Fonseca aurait trouvé un accord avec l'OM, sans pour autant avoir signé quelque chose pour le moment.