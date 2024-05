Mercato - OM : Longoria a joué un vilain tour à l'Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Alexis Sanchez parti, l'OM a décidé de recruter l'été dernier Pierre-Emerick Aubameyang. En pleine galère à Chelsea, le Gabonais est venu se relancer sur la Canebière, lui qui aurait très bien pu céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Aubameyang en a finalement décidé autrement, pour le plus grand bonheur de l'OM qui peut remercier Pablo Longoria.

Avec 27 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang prouve que l'OM ne s'est pas trompé en allant le chercher à Chelsea. Le Gabonais a parfaitement relancé sa carrière. Le choix d'aller à Marseille étant le bon pour PEA, lui qui aurait pu toucher un très gros chèque en signant en Arabie Saoudite.

Mercato - OM : Ce buteur balance sur son arrivée ! https://t.co/hMMsdbgF9f pic.twitter.com/x0GLInfGkM — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Je ne voulais pas partir vers des destinations exotiques pour des gros chèques »

Pourquoi Pierre-Emerick Aubameyang n'a-t-il lui aussi pas rejoint l'Arabie Saoudite ? Pour RFI , le Gabonais a fait savoir : « Simplement, je vais vous dire que je suis un passionné de football. Donc, avant tout, je ne voulais pas partir vers des destinations exotiques pour des gros chèques. Je ne néglige pas ça, mais j'avais à cœur de laisser une bonne image de moi en partant d'Europe et ne pas rester sur une saison ratée comme à Chelsea. Ça a été le défi ».

« Longoria m'a convaincu »