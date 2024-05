OM : «Un grand joueur», Gasset s’enflamme pour une recrue

Arnaud De Kanel

Trois jours après sa terrible défaite face à l'Atalanta Bergame, l'OM a retrouvé le chemin de la victoire pour la dernière de la saison au Vélodrome. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait tomber Lorient grâce notamment à un doublé de la meilleure recrue estivale, Pierre-Emerick Aubameyang. Le coach marseillais a eu des mots forts pour sa vedette.

L'OM a encore son destin entre ses mains. Grâce aux résultats des concurrents directs et surtout à leur victoire dimanche soir face à Lorient, les Olympiens peuvent encore accrocher une qualification en Coupe d'Europe. Et s'ils y parviennent, ce sera en grande partie grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Le goleador gabonais a de nouveau frappé à deux reprises dimanche soir, inscrivant ses 26e et 27e buts de la saison toutes compétitions confondues. De quoi satisfaire un Jean-Louis Gasset très élogieux au sujet de la star recrutée l'été dernier.

Gasset fan d'Aubameyang

« Hier, j'ai entendu qu'il y avait un vote entre Aubameyang et Balerdi. On donne toujours l'avantage aux attaquants même si moi j'aurais donné deux oscars parce que ce sont vraiment les deux joueurs qui auront marqué ces 100 jours que je suis resté ici. Ce sont ces deux personnes qui m'auront marqué et lui, en grand professionnel, il sait très bien que la mission n'est pas finie et que nous avons encore deux matchs malgré la fatigue. Je n'ai pas pu le reposer aujourd'hui parce que même à 2-0, nous avons encore pris un but cadeau, d'où la souffrance », a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Bravo à Auba, c'est un grand joueur»