PSG : Mbappé va provoquer une guerre au Real Madrid ?

Kylian Mbappé a lâché une véritable bombe ce vendredi sur les réseaux sociaux. L'international français a annoncé son départ du PSG à l'issue de la saison. Si sa prochaine destination n'a pas encore été officialisée, tout indique qu'il signera au Real Madrid. Mais il ne serait plus vraiment le bienvenu dans le vestiaire madrilène.

Ce n’était plus un secret pour personne, c’est maintenant officiel. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Le capitaine de l’équipe de France a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce vendredi. Le champion du monde 2018 doit maintenant lever le voile sur sa prochaine destination. Et une tendance claire se dessine.

Mbappé : Le PSG tient déjà son successeur ? https://t.co/DCFnOI8eIj pic.twitter.com/pwU2mjexoM — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Le Real Madrid touche au but avec Mbappé

En effet, Kylian Mbappé prend très sérieusement la direction du Real Madrid. Après avoir été snobé en mai 2022, Florentino Pérez toucherait enfin au but avec la star de 25 ans. Cependant, le natif de Bondy ne serait plus vraiment le bienvenu au sein du vestiaire de la Casa Blanca .

Une guerre va éclater dans le vestiaire ?