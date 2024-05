PSG - Mbappé : Le Real Madrid prépare une grande annonce !

Pierrick Levallet

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Ce vendredi soir, l'international français a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait quitter le club de la capitale à l'issue de la saison. Le capitaine de l'équipe de France se rapproche très sérieusement du Real Madrid. D'ailleurs, l'annonce de son transfert serait imminente.

Ce vendredi, Kylian Mbappé a lâché une grande annonce. Le champion du monde 2018 a révélé sur les réseaux sociaux qu’il allait quitter le PSG à l’issue de la saison. Sept saisons après son arrivée, le capitaine de l’équipe de France estime qu’il est temps pour lui de se trouver un nouveau challenge. Et une tendance claire se dessine pour sa prochaine destination.

Le Real Madrid touche au but avec Mbappé

En effet, tout indique que Kylian Mbappé signera au Real Madrid cet été. Après avoir été snobé en mai 2022, Florentino Pérez toucherait au but dans ce feuilleton. Si l’annonce de son départ du PSG a déjà été faite, celle de son arrivée au sein de la Casa Blanca serait imminente.

L'annonce de son transfert est imminente !