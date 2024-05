PSG : Le Real Madrid met un coup de pression au clan Mbappé

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit ses derniers instants en tant que joueur du PSG. L'international français a annoncé son départ à l'issue de la saison sur les réseaux sociaux ce vendredi. Tout indique que la star de 25 ans signera au Real Madrid. Mais Florentino Pérez n'a pas manqué de mettre un coup de pression au clan Kylian Mbappé pour sa signature.

D’ici quelques semaines, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L’international français a annoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu’il vivait ses derniers instants dans la capitale. Le capitaine de l’équipe de France compte quitter les Rouge-et-Bleu à l’issue de la saison. Et une tendance claire se profile pour sa prochaine destination.

Mbappé : Le PSG tient déjà son successeur ? https://t.co/DCFnOI8eIj pic.twitter.com/pwU2mjexoM — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Le Real Madrid pousse pour Mbappé

En effet, tout indique que la star de 25 ans signera très prochainement au Real Madrid. Le club madrilène touche au but dans ce dossier, même si des tensions subsisteraient entre Florentino Pérez et la mère de Kylian Mbappé. Le président merengue lui reprocherait notamment son manque de rigueur dans la gestion de la carrière de son fils.

Florentino Pérez a recadré Fayza Lamari