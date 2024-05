Mercato : Le PSG au coeur d’une bataille à 60M€ ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG va encore enflammer le mercato. Le club de la capitale entend notamment compenser le départ de Kylian Mbappé avec Xavi Simons. Mais un transfert n'est pas exclu pour le Néerlandais, à condition que le PsG reçoive une offre de 60M€. Le club de la capitale devrait d'ailleurs se retrouver au beau milieu d'une grande bataille pour le crack de 21 ans.

Le mercato du PSG devrait encore une fois être assez animé cet été. Avec le départ de Kylian Mbappé, désormais officiel, le club de la capitale scrute le marché des transferts à la recherche de son successeur. Le10Sport.com vous a notamment révélé en exclusivité que Luis Enrique souhaitait inclure Xavi Simons dans son effectif pour remplacer la star de 25 ans.

Le PSG réclame 60M€ pour Xavi Simons

Mais la pépite néerlandaise aura le dernier mot pour son avenir. Si Xavi Simons ne souhaite pas rester, le PSG est ouvert à l’idée d’un nouveau prêt. Un transfert définitif n’est pas non plus exclu, à condition que le club qui veut mettre la main sur le crack de 21 ans lâche 60M€. D’ailleurs, le PSG devrait être au beau milieu d’une belle bataille entre les prétendants de Xavi Simons cet été.

Le Barça, la Premier League et le RB Leipzig à l’affût ?