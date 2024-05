Mbappé : Le Real Madrid remis sous pression après Macron

Jean de Teyssière

Le Real Madrid va enfin avoir Kylian Mbappé dans ses rangs la saison prochaine. Le Bondynois a annoncé son départ du PSG ce vendredi et il va désormais se projeter sur sa prochaine équipe. Des tensions pourraient commencer à apparaître, le club espagnol ne souhaitant pas le libérer pour les Jeux olympiques. Quelques heures après la pression mise par Emmanuel Macron au Real Madrid, le président de la FFF, Philippe Diallo, y est lui aussi allé de sa demande.

D'après la presse espagnole, il ne fait aucun doute que le Real Madrid, futur club de Kylian Mbappé, interdira son joueur de participer aux Jeux olympiques. Une situation qui embête fortement la France et les principaux responsables politiques.

Macron remet la pression au Real Madrid

Cette semaine, le président français Emmanuel Macron avait remis la pression auprès du Real Madrid pour que Kylian Mbappé dispute les Jeux olympiques : « J'espère. En tout cas j'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club. Mais c'est toujours pareil, un match après l'autre. On a d'abord l'Euro de foot et donc le 14 juillet, ils doivent gagner. Je n’ai pas de commentaire particulier si ce n’est que je compte sur le Real Madrid pour libérer Kylian pour les Jeux Olympiques. Qu’il puisse jouer avec l’équipe de France quelques semaines après avoir gagné la Coupe d’Europe avec le PSG et l’Euro de football avec l’équipe de France. »

«Il y a le souhait de tout faire pour que ce rêve devienne une réalité»