Mbappé : Des adieux au PSG à la Messi et Neymar ?

Thibault Morlain

Kylian Mbappé l’officialisé ces dernières heures, il va quitter le PSG à l’issue de la saison. Ce dimanche soir, face à Toulouse, celui qu’on annonce au Real Madrid disputera donc son dernier match au Parc des Princes sous le maillot parisien. Une question s’est alors posée pour l’occasion : un hommage sera-t-il rendu à Mbappé ? Visiblement, cela ne sera pas le cas, au contraire de précédentes stars du PSG.

« Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche ». C’est à travers une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux que Kylian Mbappé a officialisé son prochain départ du PSG. En fin de contrat, il va donc partir libre. Mais il reste encore quelques matchs à jouer pour Mbappé, dont celui de ce dimanche soir face à Toulouse. Une rencontre qui sera particulière puisque cela sera son dernier match au Parc des Princes avec le PSG. Alors que le club de la capitale fêtera à cette occasion son titre de champion de France, visiblement, il ne devrait pas y avoir de fête particulière pour rendre hommage à Kylian Mbappé, qui s’apprête donc à partir après 7 ans à Paris.

Les stars du PSG honorées

Devant les supporters du PSG, Kylian Mbappé pourrait donc être privé d’adieux. Par le passé, certaines parisiennes avaient pourtant eu ce privilège. C’était il y a quelques mois, en septembre dernier, en marge de la rencontre face à l’OGC Nice au Parc des Princes, le PSG avait fait les choses bien pour rendre hommage à Marco Verratti, qui venait à peine d’être transféré au Qatar, lui qui mettait alors un terme à plus de 10 ans à Paris.



En 2018, le PSG avait organisé une célébration similaire pour Javier Pastore. Chouchou des supporters parisiens, l’Argentin avait été célébré sur la pelouse du Parc des Princes en compagnie de sa famille. De belles images qu’on pourrait donc ne pas forcément avec Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du PSG.



On se souvient aussi des adieux de Zlatan Ibrahimovic en 2016. Pour son dernier match, face au FC Nantes, le Suédois avait vu l’arbitrer arrêter la rencontre à la 10ème pour une standing ovation. Plus tard dans le match, Ibrahimovic avait décidé de sortir de son plein grès, sans être remplacé. C’est alors que ses deux fils étaient entrés sur la pelouse pour l’accompagner.

Des adieux manqués au PSG

En revanche, à l’instar de Kylian Mbappé, pour d’autres stars, la fin au PSG a été plus mitigée au moment de dire au-revoir. Ça a été le cas l’été dernier avec Lionel Messi et Neymar. En ce qui concerne l’Argentin, alors que son départ avait été officialisé avant le dernier match de la saison dernière, il avait alors été vivement sifflé par le public du Parc des Princes. Vendu durant l’été à Al-Hilal en Arabie saoudite, le Brésilien n’a lui pas eu d’hommage devant les fans du PSG, étant seulement honoré par ses ex-coéquipiers au centre d’entraînement. En 2020, la fin de Thiago Silva et Edinson Cavani a également laissé un goût amer. Arrivés au terme de leur contrat, le Brésilien et l’Uruguayen n’avaient pas été conservés et alors qu’on était période Covid, ils n’avaient pas eu l’hommage qu’ils méritaient devant un Parc des Princes plein.