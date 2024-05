PSG : Ça tourne au fiasco pour le départ de Mbappé ?

Jean de Teyssière

Sept ans après son arrivée dans la capitale française, c'est une page qui se tourne pour le PSG et Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien a annoncé son départ et pour le moment, aucune cérémonie n'est prévue pour ce dimanche, face à Toulouse. Le président du PSG serait en colère après son joueur et même la création d'un clip de ses meilleurs moments à Paris pourrait ne pas être bouclée avant ce dimanche soir...

Le PSG est désormais fixé pour de bon : Kylian Mbappé va quitter le club. Cette fois-ci, il n'y aura pas de changement de dernière minute, il n'y aura pas de prolongation. Face à Toulouse ce dimanche, Kylian Mbappé va disputer son dernier match sous les couleurs du PSG au Parc des Princes. Avec un hommage ?

Le PSG braqué après la vidéo de Mbappé

Meilleur buteur de l'histoire du PSG, Kylian Mbappé pouvait s'attendre à une jolie cérémonie de la part du PSG lors de son départ. Il n'en sera rien. Agacé par cette vidéo, dont le club n'avait même pas été informé, le PSG s'est braqué, comme le confie une source interne du club à L'Équipe . Le timing d'annoncer cette décision deux jours avant le dernier match au Parc des Princes empêche dans tous les cas de préparer une cérémonie d'envergure.

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Un clip vidéo en préparation ?