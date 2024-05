Succession de Mbappé : Le PSG sur un coup explosif ?

Axel Cornic

A la recherche d’un remplaçant à Kylian Mbappé, qui a récemment confirmé les indiscrétions autour de son avenir, le Paris Saint-Germain pourrait se servir en Serie A. Après Victor Osimhen, les dirigeants parisiens seraient en effet sur les traces de Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien du Napoli qui pourrait bien débarquer avec son coéquipier.

Après des longues semaines de spéculations, c’est officiel. Dans une vidéo publiée sur X , Kylian Mbappé a confirmé ce que tout le monde pensait depuis février dernier, annonçant son départ du PSG. Un changement important dans le projet parisien, qui devra désormais trouver une nouvelle star pour mener son projet.

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

Le PSG sur Osimhen...

Evidemment, plusieurs noms ont été évoqués, avec le PSG qui devrait être l’un des acteurs principaux du prochain mercato avec le départ de Mbappé. Ainsi, voilà plusieurs mois déjà qu’un intérêt est évoqué pour Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com avait déjà été une cible concrète l’été dernier. Il possède une clause de départ qui oscillerait entre les 120 et 130M€, ce qui semble être dans les cordes du club parisien, surtout avec le départ de sa star.

Et sur Kvaratskhelia