PSG - Dernière de Mbappé : Luis Enrique a tranché ?

Ce dimanche soir (21h), le PSG accueille Toulouse dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1. Une rencontre particulière, alors que Kylian Mbappé dispute son dernier match au Parc des Princes sous les couleurs parisiennes. Pour ce match, Luis Enrique devrait une fois de plus opérer une grande rotation au niveau de son onze de départ.

La saison du PSG touche à sa fin. Pour son dernier match à domicile en 2023-2024, le club de la capitale reçoit le TFC au Parc des Princes (21h). Cette rencontre va être particulière à bien des égards pour les supporters parisiens, qui vont assister aux derniers moments de Keylor Navas, de l’iconique speaker Michel Montana, mais aussi de Kylian Mbappé.

PSG : Mbappé a tranché pour ses adieux ! https://t.co/4qfBplq23L pic.twitter.com/sTnQV7ibLs — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes

La star de 25 ans a officialisé son départ du PSG à l’issue de cette saison au cours d’une vidéo publiée ce vendredi soir. D’après l’Equipe , le club ne prévoit aucun hommage pour son numéro 7, qui devrait néanmoins être célébré par le Collectif Ultra Paris . Pour ce premier match après l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund mardi (0-2 au cumulé), Luis Enrique va de nouveau bouleverser son onze de départ.

Un onze de départ remanié pour Luis Enrique