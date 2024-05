Mbappé : Le PSG a créé un «monstre», une terrible nouvelle tombe

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé a toujours été considéré comme un phénomène. Si les dernières prestations du Français à Paris laissent un goût amer aux supporters, Jimmy Algerino s’est exprimé à ce sujet. Pour l’ancien parisien, le club de la capitale a connu un « monstre », et ne verra plus de joueur aussi talentueux avant une longue période.

Après avoir annoncé officiellement son départ du PSG vendredi soir, place aux adieux pour Kylian Mbappé. Ce dimanche (21h), Paris accueille Toulouse au Parc des Princes pour une soirée riche en émotions. Le club de la capitale célébrera ainsi son 12ème titre de champion de France, tandis que le numéro 7 aura l’occasion de dire adieu au public parisien.

Mbappé, un échec au PSG ?

Si pour certains, les dernières prestations de Kylian Mbappé avec le PSG sonnent comme un échec cuisant, l’ancien latéral droit du club de la capitale Jimmy Algerino voit les choses autrement. Pour celui qui est passé par Paris entre 1996 et 2001, Mbappé est « un monstre » doté d’un talent hors normes, qui ne sera pas connu de nouveau au PSG.

« C'est un monstre de précocité et de talent pur »