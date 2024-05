Mercato : Le PSG tente un gros coup, une offre XXL est réclamée

La rédaction

Alors que Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux au PSG ce dimanche, les supporters parisiens se demandent quels seront les éléments qui seront recrutés cet été. Les dirigeants parisiens se penchent déjà sur le question et ont coché le nom de Frenkie de Jong. Mais le montant de l'opération devrait être assez élevé

Chaque été, le PSG fait partie des clubs européens à agiter le marché des transferts. Ce mercato estival ne devrait pas déroger à la règle, d’autant plus que Paris s’apprête à vivre sans Kylian Mbappé, star de l’équipe de Luis Enrique. Les dirigeants franciliens souhaitent renforcer l’effectif à tous les postes et notamment au milieu de terrain. Pour cela, Frenkie de Jong serait dans le viseur de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

PSG : Le Qatar a raté une légende ! https://t.co/m9u1nQZdw0 pic.twitter.com/6AbwwemgC6 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Si Paris le veut cet été, il faudra y mettre le prix

En fin de contrat avec le FC Barcelone en 2026, Frenkie de Jong tend les dirigeants blaugranas. Mundo Deportivo explique que le Néerlandais n’a pas encore donné de réponse quant à une éventuelle prolongation et pourrait voir son prix drastiquement chuter en 2025. Le Barça serait donc prêt à le laisser filer dès cet été, à condition qu'une offre colossale arrive sur la table.

Un élément essentiel pour Xavi

Aligné à chaque fois qu’il est disponible, Frenkie de Jong fait partie des titulaires indiscutables au Barça. Alors que le Real Madrid s’apprête à accueillir Kylian Mbappé et Enrick cet été, perdre l’un de ses piliers serait un véritable coup de massue pour l’entraîneur espagnol. Reste désormais à voir si le PSG sera prêt à aller au bout de l’opération.