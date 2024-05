Mercato - PSG : Le vestiaire du Real Madrid se lâche sur l’arrivée de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel. Après sept années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a décidé d'ouvrir une nouvelle page de sa carrière et de rejoindre une équipe étrangère, qui devrait être le Real Madrid. L'annonce de son départ n'a surpris personne au sein du vestiaire merengue et a été peu commentée en interne. A cette période de l'année, les priorités sont autres.

Le feuilleton a pris fin. Après des semaines et des semaines de rumeurs, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG au cours d'une vidéo publiée vendredi soir. « C’est beaucoup d’émotions, beaucoup d’années où j’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs clubs du monde, qui m’a permis d’arriver ici et de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression » a lâché le joueur de 25 ans, qui n'a pas précisé sa future destination.

Mercato : Le PSG a choisi son gardien pour l'année prochaine ! https://t.co/ljxKucQot7 pic.twitter.com/YFsv86T2WH — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Mbappé va réaliser son rêve de gosse

Mais sauf incroyable surprise, Mbappé va s'engager avec le Real Madrid. Les deux parties règlent les ultimes détails. Selon le journaliste Antoine Simmoneau, deux options sont envisagées pour sa présentation. « Soit début juin ou en juillet, la première option semble prévaloir, mais ce ne sera pas avant le 3 juin, surtout en cas de victoire en Ligue des champions avec les célébrations » a déclaré le journaliste de L'Equipe sur le plateau de L'Equipe du Soir.

« Nous avons des choses plus importantes à penser »